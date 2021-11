Sperrung der A 6 nach Frankenthal wegen Sanierungsarbeiten

Rhein-Neckar. Auf der A 6 zwischen dem Autobahndreieck Viernheim und der Anschlussstelle Sandhofen wird an den kommenden beiden Wochenenden die Fahrbahn in Richtung Frankenthal saniert. Das hat die Autobahn GmbH Südwest mitgeteilt. Um die Arbeiten in der angesetzten Zeit durchführen zu können, müsse die Fahrbahn nach Frankenthal gesperrt werden. Die Umleitungen werden ausgeschildert.

Die Sanierung werde in zwei Abschnitten vom 20. bis 22. November und voraussichtlich – je nach Wetterlage – vom 27. bis 29. November 2021 ausgeführt. Um die Einschränkungen für den Verkehr möglichst gering zu halten, seien die Arbeiten als 24-Stunden-Baustellen konzipiert, hieß es weiter. Beginn ist am Samstag, 20. November, um 13 Uhr, das planmäßige Ende am Montag, 22. November, um 5 Uhr. Für das zweite Wochenende werden die Zeiten laut Autobahn GmbH noch bekanntgegeben.

Behoben werden sollen dabei auf einer Strecke von fünf Kilometern Schäden an der Fahrbahndecke, die sich im Winter ausweiten und so die Verkehrssicherheit beeinträchtigen könnten. Nach dem Abfräsen des jetzigen Belags und der Ausbesserung von Rissen in der darunterliegenden Betonschicht wird über der Fahrbahn „eine neue Asphaltdeckschicht eingebaut“, heißt es in der Mitteilung. Eine komplette Erneuerung des Streckenabschnitts sei in Vorbereitung und soll voraussichtlich im Herbst 2022 beginnen.