Sperrung an der A 6 wegen Bauarbeiten

Rhein-Neckar. Die Ausfahrt Sinsheim (33a) an der A 6 muss in der ersten Mai-Hälfte für den Verkehr gesperrt werden. Betroffen ist die Ausfahrt aus Richtung Mannheim kommend und die Auffahrt in Richtung Nürnberg. Dies meldet die Projektgesellschaft ViA6West, die die A 6 zwischen Wiesloch/Rauenberg und dem Kreuz Weinsberg seit 2017 sechsspurig ausbaut und betreibt. Grund für die Sperrung sind der Rückbau der provisorischen Fahrbahn und Sanierungsarbeiten.

Demnach beginnt die Sperrung am Montag, 2. Mai, ab 7 Uhr, und dauert voraussichtlich bis Freitag, 13. Mai, 17 Uhr. Verkehrsteilnehmer mit Fahrtziel Richtung Sinsheim/Mosbach/Neckargemünd/Eberbach von Mannheim kommend werden gebeten, die Ausfahrt Sinsheim-Süd (33b) zu nutzen. Verkehrsteilnehmer mit Fahrtziel Richtung Nürnberg von Sinsheim/B292/B39 und Dühren/B292/B39 kommend, sollen die Anschlussstelle Sinsheim-Süd (33b) über die Umleitung U 61 zu nutzen. Die Umleitungsstrecke seien entsprechend ausgeschildert, so das Unternehmen.