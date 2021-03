  Spender von Mandelbäumchen gesucht

Edenkoben. Die Mandelblüte in der Region ist jedes Jahr ein Augenschmaus – auch in Edenkoben. Dort gibt es jedoch sowohl in der Villastraße als auch in den angrenzenden Wirtschaftswegen Lücken in den Mandelbaum-Alleen, die teils auf Hitzeperioden im Sommer der letzten Jahre zurückgehen. Aus diesem Grund startet Stadtbürgermeister Ludwig Lintz nun eine „Aktion Mandelbäumchen“. Lintz hofft, dass viele Bürger, Vereine, Firmen und Institutionen Mandelbäumchen spenden. Bereits angewachsene Bäume mit einer Wuchshöhe von zwei bis drei Metern stehen dafür parat, ein Bäumchen kostet 350 Euro, die Stadt Edenkoben übernimmt davon 150 Euro. her