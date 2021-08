Spediteur informiert Polizei über betrunkenen Angestellten

Dannstadt-Schauernheim. Der Inhaber einer Spedition hat die Weiterfahrt seines betrunkenen Fahrers verhindert. Wie die Polizei mitteilte, meldete sich der Spediteur aus Niedersachsen am Samstag um 15:45 Uhr telefonisch bei der Polizei und gab an, dass er soeben mit einem seiner angestellten Fahrer telefoniert habe. Hierbei habe sein Mitarbeiter einen deutlich alkoholisierten Eindruck gemacht. Da dieser aber demnächst die Fahrt mit seinem Lkw fortsetzen wolle, habe er nun Angst, dass sein Mitarbeiter sich eventuell betrunken hinter das Steuer setze. Auf erneute Anrufe würde sein Angestellter zudem nicht reagieren. Der verantwortungsbewusste Firmeninhaber gab an, dass der Lkw sich zurzeit vermutlich auf einem Parkplatz an der BAB 61 in Höhe Dannstadt befindet.

Durch eine Streife der Autobahnpolizei Ruchheim konnte der Lkw auf der Rastanlage Dannstadt-West schließlich festgestellt werden. Ein bei dem 54-jährigen Lkw-Fahrer durchgeführter Atemalkoholtest ergab vor Ort einen Wert von 2,43 Promille. Auf das Ergebnis des Alkoholtests reagierte der Berufskraftfahrer sichtlich unbeeindruckt mit den Worten "Ich bin Russe". Die Weiterfahrt mit dem Sattelzug wurde daraufhin untersagt und der Führerschein, sowie der Fahrzeugschlüssel des betrunkenen Fahrers sichergestellt. Durch das verantwortungsvolle Handeln des Firmeninhabers konnte somit die Teilnahme eines stark betrunkenen Fahrzeugführers am Straßenverkehr verhindert werden.