SPD Feudenheim informiert auf dem Markt

Feudenheim. Nach dem Vorbild ihrer Wallstadter Kollegen und der dortigen Stadträtin Claudia Schöning-Kalender bietet die SPD Feudenheim nun auch regelmäßig eine Sprechstunde auf dem Marktplatz an. Sie wird ab 3. Juni immer am ersten Freitag des Monats, wenn auch der Wochenmarkt in Feudenheim stattfindet, zwischen 10 Uhr und 12 Uhr sein. Mit dabei sind Claudia Schöning-Kalender, SPD-Bezirksbeirat Klaus Glas und, soweit zeitlich möglich, SPD-Bezirksbeirätin Rosanna Herold, die sich auf Anregungen und Meinungen von Bürgern freuen.

