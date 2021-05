Spatenstich mit Enten

Bad Dürkheim. Um den Beginn der Bauarbeiten für die Therme gebührend zu begehen, will Bad Dürkheim ein „Startfest“ feiern. Wegen der Pandemie musste das traditionelle Stadtfest über Christi Himmelfahrt abgesagt werden. Auf das beliebte Entenrennen will Stadtchef Christoph Glogger indes nicht verzichten.

Zudem will die Stadt am 13. Mai den Therme-Start mit einem Video in Szene setzen und eine Stunde lang auf der Facebook-Seite sowie im YouTube-Kanal Eindrücke rund um das 35-Millionen-Projekt sowie kleine Interviews mit Ministerpräsidentin Malu Dreyer, den Therme-Architekten und anderen Beteiligten sowie das Entenrennen ausstrahlen.

Alle Geheimnisse lüftet die Stadt allerdings nicht: „Die 1600 Rennenten sind in geheimer Mission unterwegs“, will Kulturbereichsleiter Marcus Brill nicht verraten, wo die grünen Quietscher zu Wasser gehen. Traditionell schwimmen die Enten auf der Isenach. Zu haben sind die Starter ab sofort im Internet. sin

Info: www.bad-duerkheim.de/entenrennen

