Spaßbäder im Südwesten auf Sparkurs

Stuttgart. Die Energiekrise zwingt Freizeitbäder im Südwesten, zu sparen und über höhere Eintrittspreise nachzudenken. "Die Energiekrise trifft uns sehr hart", sagte Necdet Mantar, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft öffentliche Bäder Baden-Württemberg und Leiter der Reutlinger Bäder. Viele Einrichtungen hätten ihre Saunas bereits geschlossen und die Wasser- und Raumtemperaturen gesenkt, so zum Beispiel im "Stadionbad Ludwigsburg".

Die Arbeitsgemeinschaft öffentliche Bäder Baden-Württemberg fordert finanzielle Unterstützung. Einige Freizeitbäder in Baden-Württemberg müssten schon an der Preisschraube drehen. Der Eintritt für das "Badkap" in Albstadt (Zollernalbkreis) beispielsweise kostet nach Angaben des Betreibers nun zehn Euro mehr.