Sparkasse kürzer offen

Rhein-Neckar. Die Sparkasse Rhein Neckar Nord schränkt für den Zeitraum der bereits laufenden Sommerferien in Baden-Württemberg ihre Servicezeiten in 13 ihrer 31 Filialen ein. Die neue Regelung gilt bereits seit Montag. Zu den Gründen erklärt der für die Filialen verantwortliche Vorstand Thomas Kowalski: „Seit Beginn der Ferien besuchen uns zum einen deutlich weniger Kunden, zum anderen ist Ferienzeit auch für unsere Mitarbeiter Urlaubszeit. Die bisherigen Öffnungszeiten aufrechtzuerhalten bei deutlich weniger Kundennachfrage, ist betriebswirtschaftlich nicht sinnvoll.“ Die Sommerzeit soll genutzt werden, um das Nachfrageverhalten der Kunden auch außerhalb der Ferien zu analysieren.

Nur montags und donnerstags

Die Filialen in Lützelsachsen, Hirschberg, Ilvesheim, Mannheim-Friedrichsfeld und Neckarhausen sind jetzt nur noch montags von 9.30 bis 12.30 Uhr und donnerstags von 15 bis 18 Uhr geöffnet. In der Weinheimer Nordstadt, in Laudenbach, in Mannheim in der Kunststraße, in Rheinau Süd, in Schönau, in der Schwetzingerstadt, in Vogelstang im Center und in Wallstadt ist in den Ferien am Montag von 9.30 bis 12.30 Uhr und von 14 bis 16 Uhr geöffnet, am Donnerstag von 9.30 bis 12.30 Uhr und von 14 bis 18 Uhr.

In nicht aufgeführten Filialen bleibt es bei den gewohnten Öffnungszeiten. Das gilt auch für den Service per Telefon, Chat und Sparkassen-App. Von den neuen Öffnungszeiten nicht betroffen sind Beratungstermine: Nach vorheriger Terminabsprache sind diese von Montag bis Freitag zwischen 8 und 19 Uhr in allen Filialen möglich. i.k.