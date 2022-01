„Spanner“ in Damentoiletten der Uni Landau - Tatverdächtiger wurde nun von Polizei ermittelt

Landau. Der „Spanner“, der in Landau Frauen beobachtet hat, konnte von der Polizei ausfindig gemacht werden. Wie aus einer gemeinsamen Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Landau und der Kriminalinspektion Landau hervorgeht, wurde bereits in den vergangenen Wochen auf sozialen Medien vor dem „Spanner“ gewarnt. Der bislang Unbekannte wurde verdächtigt, sich Zutritt zu den Damentoiletten an der Uni Landau sowie einer Landauer Freizeiteinrichtung verschafft zu haben. Dort soll er sich verdächtig verhalten haben. Mittels Personenbeschreibungen konnte ein 28-jähriger Mann aus dem Kreis Südliche Weinstraße ermittelt werden, der schon zuvor wegen ähnlicher Vorfälle auffällig geworden war. Bei einem Durchsuchungsbeschluss durch die Staatsanwaltschaft Landau konnten die Polizisten Beweismittel in der Wohnung des Verdächtigten feststellen. Die Ermittlungen dauern an.

