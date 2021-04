Birkweiler. „Mädel, es isch Corona“ - das pflegt der Bürgermeister von Birkweiler zu sagen, wenn Ilse Berner die nächste Idee für eine musikalische Veranstaltung hat. Doch von der Pandemie lässt sich die energiegeladene Opernsängerin nicht bremsen. „Man kann den Kopf in den Sand stecken und warten, bis alles irgendwann vorbei ist, oder man nimmt sich etwas vor und packt die Sache an“, erzählt die Pfälzerin gut gelaunt bei einem Spaziergang durch die wunderschönen Weinberge ihrer südpfälzischen Heimat.

„Ich drehe jeden Morgen meine Runde in dieser traumhaften Region und tanke Kraft.“ Obwohl sie im Moment keine Auftritte hat, übt sie jeden Tag. „Singen kann man aber nur, wenn man guter Stimmung ist, sonst kostet es zu viel Kraft und man wird auf lange Sicht gesehen krank.“ Seelenschmerz, Corona-Frust und Ärger über Lockdown und Co. kann die Sängerin deshalb überhaupt nicht gebrauchen. „Es ist doch so herrlich hier. Man muss nur die Augen aufmachen, tief einatmen und schon geht es einem gut“, findet sie und lässt ihren Arm mit einer ausholenden Bewegung über die Rebzeilen schweifen, die sich in der Frühlingssonne unter einem strahlend blauen Himmel an den Haardtrand schmiegen.

Da ihr Mann, der Wiener Pianist Christoph Berner, schon mehr als 40 CDs aufgenommen hat, wollte sie die Pandemie nutzen und zum ersten Mal ebenfalls eine CD einsingen. „Ich bin eigentlich mehr der Live-Künstler, aber ich hatte schon lange Lust, Wiener Lieder aufzunehmen und das habe ich gemacht.“ Als 16-Jährige habe ihr Gesangslehrer sie immer „Im Prater blühen wieder die Bäume“ singen lassen. „Dass mich nun mein österreichischer Mann am Flügel begleitet, ist eine schöne Fügung.“ Und natürlich seien auch Pfälzer Lieder dabei. Eine erste Kostprobe der CD „Überlandpartie“ findet sich mit „E kläni Wertschaft“ von Kurt Dehn schon jetzt bei Youtube.

Texte auswendig lernen

„Um die Lieder ausdrucksvoll singen zu können, muss man alle Texte auswendig lernen. Deshalb gehe ich die CD in Gedanken durch, wenn ich morgens meine Runde durch die Weinberge drehe“, erzählt Berner. Manchmal fange sie automatisch an zu singen, ohne es zu bemerken. Wie das ankommt, zeigt eine spontane Kostprobe auf dem von Erdbienen umsummten „Riesling Bänkle“ oberhalb der Weinlage Kastanienbusch. „Hier wächst das Birkweiler Gold - einige Rieslinge, die vom Gault & Millau Weinguide mit Gold ausgezeichnet worden sind“, verrät sie, wie die Steinbank zu ihrem Namen gekommen ist.

Spontane Einlage

Ilse Berner atmet aus, hebt den Brustkorb und fängt an, „Libiamo, ne’ lieti calici“ - das Trinklied aus Verdis Oper „La Traviata“ - über den Weinberg zu schmettern. Spielerisch leicht wirkt der Auftritt mit Ausblick und auf ihrem Gesicht liegt ein ansteckendes Strahlen. Und weil es der ausgebildeten Konzert- und Opernsängerin sichtlich Spaß macht, schickt sie Kurt Dehns „Ja so en gude Palzwoi“ und den Pfälzer Sängergruß hinterher. Vom Wanderparkplatz im Tal schallt Applaus herauf, den Berner mit einem Winken beantwortet. „Es macht mir Freude, anderen Menschen schöne Momente zu schenken.“

Deshalb habe sie auch mit ihrem Mann 2019 das Klassikfestival „Fermate“ gegründet, das ohne Konzertsaal auskommt, da die zehn Musiker auf einer Bühne mitten im Weinberg, im Kelterhaus oder auf dem Dorfplatz im Ort auftreten. Im vergangenen August konnte Fermate coronakonform stattfinden, „und das wird auch dieses Jahr so sein“, ist Berner überzeugt. Deshalb läuft die Planung auf Hochtouren. „Es kommt uns jetzt zugute, dass uns das Festival gelehrt hat, mit dem zu arbeiten, was wir haben.“ In lebhafter Erinnerung ist ihr der Moment, als befreundete Winzer den kostbaren Flügel mit einem Radlader in den Weinberg transportiert und mit einem Gabelstapler auf die Bühne gehievt haben, weil das beauftragte Transportunternehmen nicht klarkam und die Zeit drängte. „Hier im Ort hilft jeder jedem und an guten Ideen mangelt es nie“, lobt sie den Zusammenhalt in der 700-Einwohner-Gemeinde.

Neben den Spaziergängen im Weinberg hat die Sopranistin noch andere Trainingsmethoden, an die sich die Nachbarn längst gewöhnt hätten. „Morgens das Fenster uff und hecheln wie ein Dackel bei 40 Grad.“ Außerdem schleppe sie Koffer und Wasserkisten, „weil ein Pianist höchstens fünf Kilo tragen darf“.