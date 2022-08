Rhein-Neckar. Neben viel Sonnenschein am Montag in der Metropolregion ziehen von Osten her auch einige Wolkenfelder auf. Dabei bleibt es aber trocken. Die Tageshöchstwerte erreichen bis zu 30 Grad. Dazu weht ein schwacher Wind aus östlicher Richtung.

