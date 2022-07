Wetter Sonnig, warm und trocken - Temperaturen bis zu 31 Grad am Dienstag

Bei viel Sonnenschein gibt es am Dienstag in der Metropolregion einen Durchzug hoher Wolkenfelder. Dabei bleibt es trocken. Die Tageshöchstwerte erreichen bis zu 31 Grad, Dazu weht ein schwacher, in Böen mäßiger Nordostwind.