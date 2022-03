Rhein-Neckar. Am Freitag wird es in der Metropolregion erneut vielfach sonnig und es bleibt meist trocken. Nur in höheren Lagen bilden sich Quellwolken, gelegentlich mit Schauern. Die Tageshöchstwerte erreichen um die 19 Grad. Dazu weht ein teils böiger Wind.

