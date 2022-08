Sonnig und Temperaturen bis 38 Grad - Wetterdienst warnt vor großer Hitzebelastung

Rhein-Neckar. Es wird sonnig und sehr heiß am Donnerstag in der Metropolregion. Es gibt blauen Himmel, später ein paar Quellwolken und voraussichtlich bleibt es trocken. Dazu entwickelt sich der bislang wärmste Tag der Hitzeperiode mit etwa 38 Grad.

DWD warnt vor großer Hitzebelastung

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für Donnerstag am zweiten Tag in Folge für die Städte Mannheim, Ludwigshafen und Heidelberg sowie den Rhein-Neckar-Kreis, den Rhein-Pfalz-Kreis und den Kreis Bergstraße eine Hitzewarnung ausgegeben. Mit einer zusätzlichen Belastung aufgrund verringerter nächtlicher Abkühlung ist insbesondere in dicht bebauten Stadtgebieten zu rechnen. Auch eine sehr hohe UV-Belastung wird erwartet.

Der DWD empfiehlt, ausreichend zu trinken, direkte Sonne und körperlich anstrengende Aktivitäten zu vermeiden und die Wohnung kühl zu halten. Weitere Informationen und Verhaltensempfehlungen des DWD gibt es unter https://www.dwd.de/DE/leistungen/hitzewarnung/hitzewarnung.html?nn=18496

