Sonne und Regen in Sicht - bis 20 Grad am Freitag

Rhein-Neckar.

Bei hohen Wolkenfeldern zeigt sich am Donnerstag in der Metropolregion immer wieder die Sonne am Himmel. Es bleibt meist trocken. Die Tageshöchstwerte erreichen um die 13 Grad. DAzu wehr ein schwacher Wind mit frischen Böen aus Südwest.

Sonne, Regen und bis zu 20 Grad erwarten die Menschenim Südwesten gegen Ende der Woche.Am Freitag kann es dann trotz Wolken zwischen 16 und 20 Grad warm werden. Im Laufe des Nachmittags sind laut Meteorologen Schauer möglich, sonst bleibt es trocken.