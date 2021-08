Rhein-Neckar. Am Donnerstag scheint reichlich Sonne über der Metropolregion. Am Nachmittag gibt es dann in Richtung Süden mehr Quellwolken und zum Abend ein erhöhtes Schauer- und Gewitterrisiko. Die Tageshöchstwerte erreichen um die 32 Grad.

