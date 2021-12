Sofortige Impfmöglichkeiten in Mannheim und Ludwigshafen

Mannheim/Ludwigshafen. Das Impfzentrum Mannheim hat am heutigen Mittwoch und am Montag, 27. Dezember, noch mehrere freie Impftermine mit Biontech und Moderna. Das teilte der Anbieter auf Instagram und auf der Webseite mit. Im Ludwigshafener Impfzentrum sind ab sofort wieder Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen ohne vorherige Anmeldung möglich. Das teilte die Stadt mit.

In Mannheim können sich Bürger und Bürgerinnen zwischen 9 und 22 Uhr impfen lassen. Vorher muss ein Termin vereinbart werden. Buchungen sind auf der Webseite möglich. Es können Erst-, Zweit- oder Auffrischungsimpfungen gebucht werden. Das Impfzentrum befindet sich im Alten Stromwerk in der Fardelylstraße 1 in der Neckarstadt-West. Insbesondere für unter 29-Jährige gab es am Mittwochmittag auf der Webseite noch einige freie Impftermine. Der Personalausweis und der Impfpass sollen laut Betreiber mitgebracht werden.

In Ludwigshafen ist es möglich, während der Betriebszeiten des Landesimpfzentrums in der Walzmühle in der Yorkstraße dort ohne Termin vorbeizukommen und nach einer Impfmöglichkeit zu fragen, teilte die Stadt mit. Die Betriebszeiten gehen von 9.30 bis 17 Uhr. Wenn die Kapazitäten verfügbar sei, werde ein mRNA-Impfstoff geimpft. Die Anzahl der kurzfristig verfügbaren Termine richtet sich nach der Zahl der nicht wahrgenommener, aber vorher vereinbarten Impftermine. In der vergangenen Woche sind pro Tag durchschnittlich etwa ein Fünftel der vereinbarten Impftermine nicht wahrgenommen worden. Um das Angebot nutzen zu können, müssen Erwachsene, welche eine Impfung haben wollen, den Personalausweis oder Pass sowie – falls vorhanden – den Impfausweis mitbringen. Minderjährige müssen von einer sorgeberechtigten Person beim Impfen in die Walzmühle begleitet werden und sollten ebenfalls nach Möglichkeit ihren Impfpass dabeihaben.