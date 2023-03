So viele Kita-Beschäftigte wie noch nie - System weiter überlastet

Stuttgart. Mit knapp 120 000 Beschäftigten haben zum 1. März 2022 so viele Menschen wie noch nie in den Kindertageseinrichtungen in Baden-Württemberg gearbeitet. Das pädagogische Personal in den Kitas sei damit seit 2012 um 70 Prozent gestiegen, teilte das Statistische Landesamt am Donnerstag mit. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) kritisierte am Donnerstag, dass es trotz der wachsenden Beschäftigtenzahl weiterhin einen dramatischen Fachkräftemangel gebe. Die Betreuungsangebote seien ausgebaut worden, was zum Anstieg der Kinderzahlen geführt hätte.

Etwa 103 500 Menschen waren im März 2022 nach den Angaben des Statistischen Landesamtes als Pädagoginnen und Pädagogen tätig. "Die Verantwortlichen in der Bundesregierung, beim Land und den Kita-Trägern haben in den vergangenen Jahren zwar mehr investiert, aber bei weitem nicht genug getan, um mehr junge Menschen für den Arbeitsplatz Kita zu gewinnen und dafür zu sorgen, dass die Beschäftigten längerfristig gesund arbeiten können", sagte GEW-Landesvorsitzende Monika Stein am Donnerstag auf der Stuttgarter Bildungsmesse didacta. Die Bildungsgewerkschaft rechne damit, dass es in Baden-Württemberg aufgrund des Fachkräftemangels zu weiteren Einschränkungen von Kita-Öffnungszeiten kommen wird.

Der Sprecher für frühkindliche Bildung der Fraktion FDP/DVP im baden-württembergischen Landestag, Dennis Birnstock, bemängelte am Donnerstag die Aussagekraft der Zahlen, die das Statistische Landesamt herausgegeben hatte. "Wer die zahlreichen Kitas im Land besucht, wer einen Kita-Platz für sein Kind möchte oder wer mit dem erzieherischen Personal vor Ort spricht, der merkt recht schnell, dass diese Zahlen wenig aussagekräftig sind. Ja die Zahlen beim Kita-Personal sind hoch - aber hoch ist leider nicht hoch genug.", sagte Birnstock.

Der Anteil der Erzieherinnen und Erzieher machte im März 2022 weiterhin den Großteil des pädagogischen Personals in den Kitas aus, nahm im Vergleich zu 2012 aber um etwa 10 Prozent ab, so das Statistische Landesamt. Bei den Beschäftigten mit Hochschulabschluss und dem Anteil an Auszubildenden war hingegen ein deutlicher Anstieg erkennbar. Zudem würde sich die Personalstruktur in den Kitas auf dem Land und in der Stadt teils deutlich unterscheiden. In Städten wie Freiburg oder Heidelberg arbeiteten mehr Menschen mit Hochschulabschluss als in ländlicheren Kreisen wie Tuttlingen oder dem Zollalbkreis.

Der Anteil an männlichen Pädagogen war laut Statistischem Landesamt im letzten Jahr mit knapp 7 Prozent zwar noch recht gering. Allerdings werde das Berufsfeld für Männer allmählich attraktiver. Im Vergleich zum Jahr 2012 habe sich der Anteil der männlichen Beschäftigten fast verdoppelt. Knapp 6700 Männer waren demnach im März 2022 in den Kindertageseinrichtungen des Landes pädagogisch tätig. Dabei arbeiteten im Stadtkreis Freiburg mit etwa 16 Prozent landesweit die meisten Männer als Pädagogen in Kitas. Der Anteil war dahingehend in städtischen Kitas allerdings weitaus höher als in ländlicheren Kreisen.