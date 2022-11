So schützt man sich vor Taschendieben auf Weihnachtsmärkten

Rhein-Neckar.

Die Polizei Ludwigshafen warnt vor Taschendiebstählen im Gedränge der Weihnachtsmärkte und gibt Tipps, wie man sich vor Trickbetrügern schützen kann.

Die Diebe nutzen unachtsame Moment aus, um Brieftaschen, Handys oder andere Wertgegenstände zu klauen. Dabei nutzen sie einfach Techniken, um nicht aufzufallen. Sie schauen meist leicht nach unten oder schauen vor und zurück und meiden dabei Augenkontakt mit ihren potenziellen Opfern. Um ihre Hand beim Stehlen zu verstecken, verdecken sie diese oft mit einem Mantel, Schal oder einem anderen Gegenstand. Die Diebe suchen körperliche Nähe zu ihren Opfern, rempeln sie an, verwickeln sie in Gespräche oder bieten ihre Hilfe an. Auch durch ein kleines Missgeschick, bei dem die Kleidung des Opfers verschmutzt wird, kommen Taschendiebe ihrem arglosen Gegenüber näher. Die Diebe arbeiten oft in Gruppen: Der Erste lenkt das Opfer ab, der Zweite stiehlt die Beute und gibt sie an einen Dritten weiter. Es geht für die Diebe aber auch einfacher: Wer mit seinem Geldbeutel in der Seitentasche der offenen Jacke oder in der hinteren Hosentasche herumläuft, lädt die Langfinger geradezu ein, Beute zu machen. Folgende Tipps helfen dabei, den Langfingern die Diebestour zu vermasseln:

Taschen und Jacken nie unbeaufsichtigt lassen - Die stets geschlossene Tasche mit der Verschlussseite zum Körper tragen

Nur so viel Bargeld wie nötig mitführen

Regelmäßig kontrollieren, ob die Wertgegenstände noch da sind

Im Falle eines Diebstahls: sofort Polizei kontaktieren und Karten unter der zentralen Notrufnummer 116 116 sperren lassen

Weitere Informationen gibt es auf der Klappkarte „Schlauer gegen Klauer“ mit allen wichtigen Telefon- und Sperrnummern von Debit- und Kreditkarten. Die Klappkarte ist kostenlos bei jeder polizeilichen Beratungsstelle erhältlich oder hier online verfügbar.

