Mannheim. Am Sonntag finden die Landtagswahlen statt. In diesem Jahr sind jedoch einige Besonderheiten zu beachten. Das teilt die Stadt Mannheim am Mittwoch mit.

Die Wahllokale werden am Sonntag von 8 bis 18 Uhr geöffnet sein. Es wird darum gebeten, die Wahlbenachrichtigung, die bis zum 21. Februar eingegangen sein sollte, sowie einen Stift mitzubringen. Dies, so die Mitteilung, erleichtere den Ablauf. Ebenfalls gilt es, seien Ausweis mitzubringen. Dieser kann auch statt der Wahlbenachrichtigung vorgezeigt werden.

Auf der Wahlbenachrichtigung finden sich auch alle wichtigen Informationen zur Wahl, wie die Anschrift des Wahlgebäudes und einen Hinweis, ob dieses rollstuhlgerecht zugänglich ist. Der Ort der Wahlgebäude kann auch telefonisch unter 0621/293-9566 erfragt oder im Internet unter www.mannheim.de/wahlen mit Bild und Stadtplanausschnitt gefunden werden.

Der Stimmzettel wird im Wahlraum ausgehändigt. Jeder Wahlberechtigte hat bei der Landtagswahl eine Stimme. Im Wahlkreis 35 finden sich 14 Vorschäge. Dieser umfasst die Stadtbezirke Käfertal, Neckarstadt-West, Neckarstadt-Ost/Wohlgelegen, Sandhofen, Schönau, Waldhof, Vogelstang und Wallstadt. Der Wahlkreis 36 besteht aus dem Stadtbezirke Feudenheim, Friedrichsfeld, Innenstadt/Jungbusch, Lindenhof, Neckarau, Neuostheim/Neuhermsheim, Rheinau, Schwetzinger-/Oststadt und Seckenheim. Für diesen gibt es 13 Wahlvorschläge.

Besonderheiten wegen den Corona-Richtlinien

Personen, die Kontakt zu einer mit Corona-Virus infizierten Person hatten, dürfen nicht in das Wahllokal kommen, wenn seit dem letzten Treffen weniger als zehn Tage vergangen sind. Auch wer Symptome für eine Infektion zeigt oder keine Maske trägt, darf nicht in die jeweiligen Gebäude. Die Stadt Mannheim weist drauf hin, dass medizinische Masken zu tragen sind. Ausgenommen sind Kinder bis zum vollendeten sechsten Lebensjahr und Personen, die von einem Arzt von der Maskenpflicht entbunden wurden.

In den Wahllokalen gilt die Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern. Um eine mögliche Infektion zu verhindern, müssen Wählende sich beim Betreten des Wahlraums zudem die Hände desinfizieren. Die Möglichkeit dazu ist im Eingangsbereich geschaffen.

Wahlhelfer sind an diesem Tag von den Ausgangsbeschränkungen befreit. Personen, die sich auf Grundlage des Öffentlichkeitsgrundsatzes im Wahlgebäude aufhalten, sind dazu verpflichtet, ihre Kontaktdaten zu hinterlegen.

Briefwahl

Viele haben schon gewählt – per Wahlbrief oder im Wahlbüro. Briefwahlunterlagen können beim Wahlbüro noch bis Freitag, 12. März, 18 Uhr, beantragt werden. Dieses hat von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Wer persönlich kommt und den Ausweis vorlegt, kann auch gleich vor Ort wählen. Online ist die Beantragung der Unterlagen noch bis Donnerstag, 11. März, 12 Uhr, möglich. Wer diese für eine andere Person abholen möchte, benötigt deren Abholvollmacht. Diese ist auf der Wahlbenachrichtigung vorgedruckt. Sollte man die Briefwahlunterlagen nicht erhalten haben, kann man am Samstag von 9 bis 12 Uhr Ersatzunterlagen bekommen. Am Wahlwochenende sollte sich immer vorher telefonisch (0621/293-9566) mit dem Wahlbüro in Verbindung gesetzt werden, um die Voraussetzungen und die erforderlichen Unterlagen abzuklären. Das erspart Wartezeiten und unnötige Wege.

Wer bei nachgewiesener plötzlicher Erkrankung oder wegen der Anordnung einer Absonderung nach dem Infektionsschutzgesetz der Wahlraum nicht besuchen kann, kann der Antrag noch bis zum Wahltag, 15 Uhr, stellen. Nur Wahlbriefe, die bis Sonntag, 18 Uhr, im Rathaus eingehen, kommen auch in die Auszählung. Wer spät dran ist, kann seine Wahlpost auch noch am Wahltag bis 18 Uhr ausschließlich in den Hausbriefkasten des Rathauses E 5 einwerfen - nicht in andere Briefkästen der Stadtverwaltung.

Die Wahlhelfer vor Ort dürfen keine Wahlbriefe annehmen. Mit dem Wahlschein in den Briefwahlunterlagen kann aber auch in jedem Wahllokal des Wahlkreises an der Urnenwahl teilgenommen werden.

Aktuelle Wahlergebnisse finden Sie am Sonntagabend in unserem Dossier unter mannheimer-morgen.de/ltwbw