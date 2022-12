So fahren Busse und Bahnen an den Feiertagen

Rhein-Neckar. Auch in den Schulferien rund um Weihnachten und Neujahr ist die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) in der Metropolregion unterwegs. Während der Feiertage Ende Dezember sowie im Januar verkehren die Bahnen und Busse jedoch nach geändertem Fahrplan. Details zu einzelnen Linien finden sich auf der Webseite der RNV.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Am Samstag, 24. Dezember, fahren Busse und Bahnen wie samstags. Ab etwa 15 Uhr wird zum Sonntagsfahrplan mit durchgehendem Nachtverkehr gewechselt.

Am Sonntag, 25. Dezember, und Montag, 26. Dezember, fahren die Busse und Bahnen nach Sonntagsfahrplan. In der Nacht von Sonntag, 25. Dezember, auf Montag, 26. Dezember, gibt es durchgehenden Nachtverkehr. Auch am Silvestertag, 31. Dezember, gilt der Samstagsfahrplan. Über Nacht gibt es Zusatzfahrten auf den RNV-Linien 1 und 3 im Halbstundentakt, 4, 6 und 7 im Stundentakt und 40, 43/46, 47 und 51 stündlich bis etwa 3 Uhr. Am Sonntag, 1. Januar, richtet sich der Bus- und Bahnverkehr nach dem Sonntagsfahrplan.

Änderungen für den 6. Januar

Für Freitag, 6. Januar, gilt folgendes: Die Linien 1, 2, 3, 5 und 5A sowie die Mannheimer Buslinien verkehren nach Sonntagsfahrplan. Die Linien 4, 4A, 6, 6A, 7, 8 und 9 sowie die Buslinie 83 und die Ludwigshafener Buslinien fahren nach Werktagsfahrplan. In den Nächten von Donnerstag, 5. Januar, auf Freitag, 6. Januar, sowie Freitag, 6. Januar, auf Samstag, 7. Januar, herrscht auf den Linien 1, 3 und 4 sowie den Nachtbuslinien 2, 6 und 7 durchgehender Nachtverkehr.

Die RNV weist ihre Fahrgäste darauf hin, ergänzend die geltenden Angebotsreduzierungen zu beachten und vor Fahrtantritt die elektronische Fahrplanauskunft auf der Website oder in der RNV-App zu nutzen.