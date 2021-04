Haßloch. Ein 54-jähriger Mann aus Haßloch hat eine harmlos wirkende SMS mit dem Hinweis auf eine ausstehende Paketlieferung erhalten, geöffnet und daraufhin bei der Polizei Haßloch am Montagabend eine Strafanzeige erstattet. Eine App installierte sich ohne weiteres Zutun auf dem Smartphone des Mannes, nachdem er auf den Link in der SMS klickte.

Die Polizei warnt vor solchen Nachrichten, die derzeit vielfach verschickt werden. Sie enthalten eine Schadsoftware, die sensible Daten ausspähen kann. Nach dem Zugriff auf die Kontakte verschickt sich die SMS automatisch an alle Telefonkontakte des Geschädigten. „Betroffene sollten sich mit der örtlichen Polizeidienststelle in Verbindung setzen“, so der Rat der Beamten.