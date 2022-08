Großsachsen. An diesem Donnerstag, 25. August geht es auf dem Stoppelacker-Festival in Großsachsen mit der Smokie Revival Band weiter, ehe es am 27. August heißt: „Freddie lebt! – Queen Music live“. Für alle Konzerte gilt: Einlass ab 18.30 Uhr und Konzert ab 20 Uhr. Tickets für alle zwei verbleibenden Konzerte gibt es noch, im Vorverkauf per E-Mail an info@voiceart-kain.com und auch an der Abendkasse.

