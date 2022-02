Sitzung mal ganz anders

Frankenthal. In diesem Jahr geht die traditionelle Fernsehfasnachtssendung „Badisch-Pfälzische Fasnacht aus Frankenthal“ zwar nicht live, dafür einen neuen Weg: Sitzungspräsident der zweitgrößten Karnevalsvereinigung Deutschlands, Andreas Knecht, macht sich mit Peter Karl alias Zauberkünstler Ted Louis mit einem speziellen Gefährt auf die Suche nach der fünften Jahreszeit. Auf ihrer Reise treffen sie an manch ungewöhnlichen Orten Stars der badisch-pfälzischen Fasnacht. Gemeinsam schwelgen sie in Erinnerungen an Highlights der letzten Jahre. Deswegen gibt es auch ihre jeweils besten Auftritte in Frankenthal in voller Länge zu sehen – eine bunte Mischung aus Bütt, Tanz und Musik.

Die Sendung „Badisch-Pfälzische Fasnacht aus Frankenthal spezial“ ist zu sehen am Sonntag, 27. Februar, von 20.15 bis 23.45 Uhr im SWR Fernsehen. Nach der Ausstrahlung ist die Sendung ein Jahr lang verfügbar in der ARD Mediathek.

Schrille Begegnungen

Bauchredner Andreas Knecht und sein vorlauter Vogel Gregor. © Sandra Usler

Auf der Landstraße begegnen die Moderatoren Andreas Knecht und Zauberkünstler Ted Louis dem ehrwürdigen Elferrat. Am Waldrand und auf einem „Rentnerbänkchen“ Zeitung lesend sitzt Oliver Betzer alias „Opa Härtschder“. In Weinheim an der Bergstraße überraschen sie Markus Weber alias „Fräulein Baumann“ beim Kaffeeklatsch. Im Bergdörfchen Etzenrot im Albtal stoßen sie auf die Musiker vom „Wasen-Trio Plus“, die in ihrer Stammkneipe an neuen Ohrwürmern basteln. In einem vornehmen Café erblicken sie „Kanalratte Kalle“, die Opern-Diva „Frau Adelheid“ und den frechen Kakadu von Bauchsängerin Sabine Murza alias „Murzarella“. red

