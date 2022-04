Situation in der Landwirtschaft: Verantwortung tragen alle

Die gute Nachricht vorweg: Wir brauchen uns keine Sorgen zu machen. Die deutsche Landwirtschaft – und die regionale sowieso – baut genügend Getreide an, um unser Land zu versorgen. Sowohl in der Pfalz als auch in Baden-Württemberg wird etwas mehr als die Hälfte der Ackerflächen dazu genutzt, um Weizen, Gerste oder Roggen anzubauen. Zumindest vor der eigenen Haustür drohen damit keine Engpässe

...