Biblis. Am heutigen Mittwoch werden in der Zeit von 10 Uhr bis 10.30 Uhr alle Sirenen im 10- Kilometer-Umkreis um das Kernkraftwerk Biblis heulen. Dies teilte der Kreis Bergstraße am Montag mit. Der für eine Minute andauernde Heulton bedeutet im Ernstfall, dass das Rundfunkgerät eingeschaltet und auf Durchsagen geachtet werden soll. Dieses Signal sollte nicht mit dem anderen Sirenensignal, einem zweimal unterbrochenen Dauerton von einer Minute Länge, das Feueralarm bedeutet, verwechselt werden.

