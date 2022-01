Silvester im Südwesten weitgehend ruhig und gesittet

Stuttgart. Die Silvesternacht ist im Südwesten nach Aussage der Polizei weitgehend ruhig und gesittet verlaufen. Es habe zunächst keine größeren Einsätze gegeben, sagte ein Sprecher am frühen Samstagmorgen. In Stuttgart hatten Einsatzkräfte um Mitternacht herum vorsorglich die Königstraße im Bereich des Schlossplatzes gesperrt und dies auch per Lautsprecher durchgesagt. Es habe dort wie anderswo aber keine nennenswerten Menschenansammlungen gegeben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wegen der weiterhin hohen Corona-Fallzahlen und der sich ausbreitenden Omikron-Variante galten an vielen Orten im Südwesten für den Jahreswechsel strikte Vorgaben. So durfte in der Landeshauptstadt innerhalb des Cityrings weder Alkohol getrunken noch Feuerwerk gezündet werden. Auch das Verweilen von Gruppen mit mehr als zehn Menschen in der Innenstadt war verboten. Die Landesregierung hatte zudem im ganzen Südwesten ein Verkaufsverbot von Feuerwerk verhängt.