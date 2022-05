Silke and Friends live in Edingen

Edingen. Es gibt wieder Livemusik im Bistro El El in Edingen am Messplatz: Ausnahmsweise mal an einem Freitag, am 27. Mai ab 19 Uhr, gibt es einen musikalischen Höhepunkt mit Silke Allenberg. „Sie singt, was gesungen werden muss – mit klopfendem Herzen, manchmal unter vollem Körpereinsatz und voller Emotionen“, teilt der Veranstalter mit. Peter Antony begleitet sie am Keyboard, er ist auch Sänger und Songwriter. Am Schlagzeug ist Steff Bollack, der sich mit leisen und filigranen Perkussionsgeflechten ebenso auskennt, wie mit den härteren Rhythmen. Der Eintritt ist frei.

