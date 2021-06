Silhouette des Doms in Stein gemeißelt

Speyer. Ein Relief des Speyerer Doms stilecht auf hellem Sandstein: Wer solch einen Domstein erwerben möchte, kann schon bald zugreifen. Wie das Bistum Speyer am Freitag mitteilte, verkauft der Dombauverein am Samstag, 3. Juli, solche Steine von 8 bis 13 Uhr auf dem Speyerer Wochenmarkt, der zurzeit auf dem Festplatz abgehalten wird.

Möglich wird dies durch die Erneuerungsarbeiten an der Vierungskuppel des Speyerer Doms. Dort wurden vor einiger Zeit Sandsteine ausgebaut. Über 60 Jahre dienten sie als Bodenplatte auf der Laufebene der Vierung. Bei der Restaurierung der Kuppel wurde festgestellt, dass die Wasserführung an der Vierung nicht gut gelöst war, hieß es vom Bistum. Daher mussten die alten Sandsteinplatten entfernt werden.

Ein Relief des Doms zu Speyer ist auf den Domsteinen zu sehen. © Bistum Speyer

In der Werkstatt der Steinmetzmeister Uhrig in Römerberg wurden die Steine dann zu besonderen Domsteinen verarbeitet. „Wer einen solchen Stein kauft, unterstützt den Erhalt des Speyerer Doms und erwirbt gleichzeitig ein Stück Sandstein, das zur wechselhaften Geschichte des Doms gehörte“, so das Bistum. Erhältlich sind die Steine in verschiedenen Formaten für 60 bis 110 Euro. Ein Zertifikat des Dombauvereins bestätigt die Herkunft des Steins.