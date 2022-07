Silbersee in Bobenheim-Roxheim

Umgeben von der Schlinge des Altrheins liegt der einst durch den Abbau von Kies entstandene Silbersee. Er gehört mit seinen 112 Hektar zu den größeren Seen in der Region. Ein Tag dort fühlt sich deswegen nach einem Kurzurlaub am Meer an – nur, dass der See dank eines großen (gebührenpflichtigen) Parkplatzes gut erreichbar ist. Der Badestrand bietet im Sommer den perfekten Ort zum Entspannen und Schwimmen, am Wochenende auch unter Aufsicht der DLRG. Segeln und Surfen sind übrigens ebenfalls möglich. An der Beachbar gibt es Drinks und Speisen.

Fakten: Tiefe: 13,5 m, Fläche: 112 ha

Preise: See kostet keinen Eintritt, Parkplätze gegen Gebühr

Web: www.bobenheim-roxheim.de