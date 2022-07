Siebenjähriges Mädchen allein ohne Eltern in Edenkoben verloren gegangen

Edenkoben. Ein siebenjähriges Mädchen ist am Samstag allein ohne Eltern auf dem Laufrad in Edenkoben unterwegs gewesen. Wie die Polizei berichtet, meldeten besorgte Verkehrsteilnehmer das Mädchen an einer Landstraße. Mehrere Passanten hatten die Siebenjährige bereits in Obhut genommen, als die Beamten eintrafen. Da sie anfangs weder ihren Nachnamen noch ihre Adresse nennen konnte, nahmen die Beamten das Mädchen mit zur Dienststelle. Dort konnte die Adresse schnell ermittelt werden und die Siebenjährige wieder nach Hause zu ihren Eltern gebracht werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1