Sieben weitere Infektionen mit dem Coronavirus - Inzidenz in Heidelberg sinkt auf 13

Rhein-Neckar-Kreis/Heidelberg. Insgesamt sind im Landkreis Rhein-Neckar und in der Stadt Heidelberg am Montag sieben weitere Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Sechs Fälle davon entfallen nach Angaben des Landratsamts auf den Kreis, einer auf das Stadtgebiet. Damit haben sich seit Ausbruch der Pandemie nun im Rhein-Neckar-Kreis 22.182 Menschen mit dem Virus infiziert, in Heidelberg sind es 5.112.

AdUnit urban-intext1

Die Gesamtzahl der Todesopfer blieb unverändert. Die 7-Tage-Inzidenz sinkt im Rhein-Neckar-Kreis am Montag um 1,7 auf 25,7. In Heidelberg liegt sie 13 - bezogen auf die Fallzahlen, die das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises täglich veröffentlicht.