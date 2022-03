Sieben Verletzte bei Verkehrsunfall - Kinder erleiden Schleudertraumata

Frankenthal. Auf einer Landstraße bei Frankenthal ist es zu einem Unfall mit drei Autos gekommen, bei dem sieben Menschen verletzt wurden. In Höhe der Auffahrt zur A6 übersah ein 42-jähriger Autofahrer am Freitag, dass zwei Wagen vor ihm verkehrsbedingt stoppen mussten, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Er fuhr ungebremst in das Heck des Autos vor ihm. Die Insassen aller Fahrzeuge, fünf Erwachsene und zwei Kinder, erlitten Schleudertraumata. Ein Kind und ein Erwachsener wurden außerdem im Gesicht verletzt. Den Schaden an den Fahrzeugen schätzte die Polizei auf 36 000 Euro.

