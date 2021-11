Sieben Verletzte

Maxdorf. Sieben Personen sind am Mittwochnachmittag bei einem Arbeitsunfall in Maxdorf (Rhein-Pfalz-Kreis) leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam es gegen 15.55 Uhr bei einem Frachtspeditionsdienst zu einem Gefahrgutunfall. Durch reagierende Säuren kam es zu einer Rauchentwicklung, teilte die Polizei mit. Einer Sprecherin zufolge trat die Säure aus einem Container aus. Für die Bevölkerung bestand keine Gefahr. Die Verletzten wurden laut Mitteilung an der Einsatzstelle ärztlich versorgt.

Feuerwehr vor Ort

Die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Maxdorf war noch am Abend an der Unfallstelle, um zu überwachen, dass es nicht zu einer erneuten Reaktion kommt. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Um welchen Betrieb es sich bei dem Zwischenfall gehandelt hat, darüber machten die Behörden am Mittwoch keine Angaben. kpl/lrs/red