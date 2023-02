Sieben Schwerverletzte nach Unfall auf A61 bei Mutterstadt

Mutterstadt. Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der A 61 bei Mutterstadt sind am Freitagnachmittag sieben Menschen in fünf Fahrzeugen zum Teil schwer verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher berichtete, musste eine 46-jährige Autofahrerin in Fahrtrichtung Koblenz auf dem linken Fahrstreifen verkehrsbedingt abbremsen. Dabei kam es zu der Kollision.

Alle fünf beteiligten Fahrzeuge waren den Angaben zufolge nicht mehr fahrfähig und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf rund 60 000 Euro geschätzt. Die Autobahn musste für die Bergungs- und Aufräumarbeiten etwa zwei Stunden in Richtung Koblenz gesperrt werden.