Sieben Fahrer unter Drogeneinfluss bei Schwerpunktkontrolle auf A6 erwischt

Mannheim. Am Mittwoch hat die Autobahnpolizei Mannheim zusammen mit dem Kompetenzteam „Drogen im Straßenverkehr“ (KoDiS) eine Schwerpunktkontrolle auf der A6 durchgeführt. Wie die Polizei mitteilte, galt die Aktion der Bekämpfung von Drogen und Alkohol als Hauptursache von Verkehrsunfällen. An der Kontrollstelle auf dem Parkplatz „Linsenbühl“ in Fahrtrichtung Heilbronn waren 40 Beamte im Einsatz.

Von insgesamt 52 kontrollierten Fahrzeugen wurden sieben Fahrer unter Drogeneinfluss festgestellt, die sich ebenfalls wegen des Verdachts des Drogenbesitzes verantworten müssen. Ihnen wurden vor Ort durch einen Arzt Blutproben entnommen. Zwei weitere Autofahrer konnten keinen Führerschein vorweisen.

Drei weitere der insgesamt 88 kontrollierten Personen gelangen wegen Drogendelikten zur Anzeige. Die Beamten stellten etwa 15 Gramm Marihuana und mehrere Tabletten sicher.