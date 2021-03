Speyer/Frankenthal. Knallig Rot mit weißen Streifen – so sieht das neue Einsatzfahrzeug aus, das die Gruppe der Leitenden Notärzte Vorderpfalz (LNA) am vergangenen Samstag in Empfang nahm. Mit dem Kompakt-SUV sei weiterhin sichergestellt, dass der diensthabende Leitende Notarzt im Bereich Vorderpfalz schnell und sicher zum Einsatzort gelangt, so die Städte Frankenthal und Speyer am Montag.

Der Leitende Notarzt ist Teil des Katastrophenschutzes. Zusammen mit dem Organisatorischen Leiter übernimmt er bei Notfällen mit mehreren Verletzten sämtliche Leitungs- und Koordinierungsaufgaben im medizinischen Bereich. Die Hauptaufgaben liegen in der Organisation der Patientensichtung, der sogenannten Triage, und der damit verbundenen Festlegung, welcher Patient zu welchem Zeitpunkt in welche Klinik transportiert wird.

Im Bereich Vorderpfalz ist der Leitende Notarzt für den Rhein-Pfalz-Kreis sowie die Städte Frankenthal, Ludwigshafen und Speyer zuständig. Die Tätigkeit erfolgt im Ehrenamt – neben der beruflichen Tätigkeit als Arzt. Die LNA umfasst derzeit rund 15 aktive Mitglieder. red