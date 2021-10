Bürstadt. Unbekannte haben am Sonntagmorgen zwei Spielautomaten aus einer Shishabar in der Nibelungenstraße, Einmündung Klarastraße in Bürstadt entwendet. Zugang verschafften sie sich, indem sie die Hintertür des Lokals gewaltsam aufbrachen, teilte die Polizei mit. Der entstandene Schaden wird auf 11000 Euro geschätzt. Mögliche Zeugen, die Hinweise zum Einbruch und den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06206/94400 zu melden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1