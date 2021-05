Sexualdelikt vor zwei Jahren in Bensheim - Polizei sucht mit Phantombild nach Unbekanntem

Südhessen. Die Polizei in Südhessen sucht mit einem Phantombild nach einem Sexualstraftäter, der sich vor rund zwei Jahren in Bensheim an eine Frau vergangen haben soll. Die Tat an der damals 24-Jährigen ereignete sich nach Angaben der Behörde und der Staatsanwaltschaft Darmstadt am 1. Mai 2019 bei der Weinlagenwanderung. Nachdem sich die Geschädigte in den frühen Abendstunden von ihren Bekannten verabschiedet hatte, war sie im Feldbereich an der Eselsbrücke in Richtung Erlache unterwegs, als sie auf den Unbekannten traf. Dieser soll die 24-Jährige zunächst mit dem Fahrrad verfolgt und später zu Boden gestoßen haben. Anschließend habe er sich an der Frau vergangen.

Die Polizei sucht mit einem Phantombild nach diesem Mann, der sich vor rund zwei Jahren in Bensheim an einer Frau vergangen haben soll. © pol

Der nach Beschreibung der Polizei etwa 40 bis 50 Jahre alte Mann soll zwischen 1,75 Meter und 1,90 Meter groß sein sowie eine normale Statur haben. Weiter wurde er mit einem dunklen Teint, weißen Haare und dunklen Augen beschrieben. Der Unbekannte trug zum Tatzeitpunkt eine weiß-beige Schirmmütze.

Da bisher sämtliche Ermittlungen ins Leere liefen, wendet sich die Polizei nun mit einem Phantombild an die Bevölkerung und bittet um Mithilfe. Hinweise zu dem Gesuchten nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 06252/7060 entgegen.