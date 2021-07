Sex-Attacke auf Studentin in Heidelberg: Fünf Jahre Haft

Heidelberg. Er soll eine junge Frau sexuell attackiert und ihr mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben - dafür ist ein 25-Jähriger vom Landgericht Heidelberg zu fünf Jahren Haft verurteilt worden. Das Schwurgericht sah es am Freitag als erwiesen an, dass der Mann die Tat am 5. September 2020 im Neuenheimer Feld begangen hatte und sprach ihn der sexuellen Nötigung und der vorsätzlichen Körperverletzung schuldig. Die Verteidigerin des Mannes hatte Freispruch gefordert und dies mit fehlenden Beweisen begründet. Der 25-Jährige selbst konnte sich nach ihren Angaben nicht an die Tatzeit erinnern, weil er am Abend vorher mit Freunden feiern war. Vom Vorwurf, am Tattag auch eine Joggerin angegriffen zu haben, wurde der Mann freigesprochen. jar

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1