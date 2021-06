Server bricht zusammen

Speyer. Geduld und gute Nerven waren am Montag bei der Terminbuchung für die zweite „Drive-Thru-Impfung“ in Speyer gefragt. Da sich nicht nur – wie vorgesehen – Speyerer und Personen aus dem direkten Umland, sondern deutschlandweit Menschen in das Buchungssystem eingewählt hätten, sei der Server maßlos beansprucht worden: „Er war zeitweise nicht mehr funktionstüchtig. Somit konnten von den 2500 freigeschalteten Terminen nur 330 verbindlich zugesagt werden“, berichtet eine Sprecherin. Sollte das Problem von der betreibenden Firma des Portals am Dienstag nicht behoben werden können, werde man die Termine anders vergeben.

Interessierte könnten am Dienstag erneut versuchen, einen Termin über das Ticketportal zu buchen. „Dann sollen die restlichen Kontingente – unabhängig von einer bestimmten Uhrzeit – verfügbar sein, sofern der Server stabil ist.“ Allen, denen eine Bestätigung auf der Terminbuchungswebsite angezeigt wird, die aber keine Bestätigungsmail erhalten haben, werde diese zugeschickt, sobald der Server entlastet ist. „Oder die Bestätigungsmail wird in den nächsten Tagen manuell von der städtischen EDV-Abteilung versendet.“ red/sin