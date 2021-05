Serienbetrüger ergaunert 55.000 Euro bei mehreren Geldinstituten in der Region

Rhein-Neckar. Ein Serientäter hat mit seiner Betrugsmasche bei mehreren Geldinstituten in der Region insgesamt 55.000 Euro ergaunert. Zuletzt war der Unbekannte nach Polizeiangaben am Dienstagvormittag, 11. Mai am Werk. Dabei erbeutete er mit gefälschten Dokumenten in zwei Banken in Neckargemünd und Bammental insgesamt 30.000 Euro. In drei Banken in Neckargemünd, Wiesenbach und Neckarsteinach/Hessen blieb er erfolglos.

Bereits am Freitag, 7. Mai, hatte der Täter in Heidelberg und Eppelheim sein Unwesen getrieben und insgesamt 25.000 erbeutet. Bei einem dritten Versuch sei er damals ohne Erfolg geblieben und flüchtete ohne Beute, hatte die Polizei mittgeteilt.

„Nach den derzeitigen Erkenntnissen soll es sich bei dem Täter um einen überregional agierenden Betrüger handeln, der in den zurückliegenden Wochen bereits mehrfach in Bayern und Baden-Württemberg in ähnlicher Weise aufgetreten ist“, berichtete ein Polizeisprecher. Die Betrügereien zum Nachteil von Banken würden sich derzeit wie ein roter Faden durch die Region ziehen.

Bei seinen Taten in Heidelberg und Eppelheim hatte der Betrüger jeweils gefälschte Ausweisdokumente vorgelegt, die auf den rechtmäßigen Kontoeigentümer ausgestellt waren und forderte auf diesem Wege das Geld bei den Bankangestellten.

Hinweise über seine jeweiligen Fluchtaktionen liegen den Ermittlerin nicht vor. Die Fahnder gehen davon aus, dass der Unbekannte entweder selbst in einem Auto davonfuhr, das in unmittelbarer Nähe zum Geldinstitut abgestellt war oder dass er in ein Fahrzeug zustieg, in dem ein Komplize auf ihn wartete.

Der Mann wird von der Polizei wie folgt beschrieben: Er wird auf ein Alter von etwa 30 bis 35 Jahre geschätzt. Er soll rund 1,80 Meter groß sein und dabei eine kräftige Statur haben. Weiter wurde er mit einer Glatze und blonden Augenbrauen beschrieben. Er trug bei der Tatausführung weiße Einmalhandschuhe und fiel durch ein besonders freundliches Wesen und einen osteuropäischen Akzent auf.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0621/174-4444 entgegen.

