Serie an Bränden in Frankenthaler Innenstadt gelöscht – Brandstiftung vermutet

Frankenthal. Insgesamt vier Brände hat die Feuerwehr in der Nacht zu Sonntag in der Frankenthaler Innenstadt löschen müssen. Wie die Polizei mitteilte, wird dabei von Brandstiftung ausgegangen. Gegen 3.39 Uhr standen zunächst Sonnenschirme in der Speyerer Straße in Flammen. Um 4.10 Uhr brannten zeitgleich eine Holzeterrase und die darauf befindlichen Gartenmöbel in der Karolinenstraße sowie Holzbretter in der Sterngasse, die in einer frei zugänglichen Garage gelagert waren. Um 5.45 Uhr rückte die Feuerwehr ein letztes Mal aus, weil zwei Fahrzeuge auf einem städtischen Gelände in der Erzbergerstraße in Vollbrand standen.

Der Schaden beläuft sich nach Schätzungen der Polizei auf etwa 45.000 Euro. Verletzt wurde bei den Brandereignissen niemand. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Zeugen melden Hinweise unter den Telefonnummern 06233/313-0 oder 06237/934-1100 an die Polizei.