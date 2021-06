Seniorinnen in Mannheim und 76-Jähriger in Schwetzingen werden Opfer von Trickdieben

Rhein-Neckar. Zwei Seniorinnen im Alter von 85 und 89 Jahren sind am Mittwochmittag im Mannheimer Stadtteil Oststadt von angeblichen Handwerkern bestohlen worden. Nach Angaben der Polizei klingelte gegen 12 Uhr ein unbekannter Mann an der Wohnungstür der Damen und gab sich als Handwerker in der darüberliegenden Wohnung aus. Da es dort zu einem Rohrbruch gekommen sei, müsse er nun die Rohre in der Küche der Damen prüfen.

Während er die beiden Seniorinnen in der Küche in ein Gespräch verwickelte und damit ablenkte, betrat eine weitere Person die Wohnung und durchsuchte die Räume. Dabei stieß er auf Bargeld, Schmuck und mehrere Sparbücher und ließ sie mitgehen. Nachdem dieser die Wohnung wieder verlassen hatte, beendete auch der andere Mann seine "Untersuchungen", sagte, dass alles in Ordnung sei und verließ ebenfalls die Wohnung. Erst danach bemerkten die Damen, dass es zum Diebstahl gekommen war.

76-Jähriger in Schwetzingen wird Opfer zweier Trickdiebinnen

Auch in Schwetzingen wurde ein 76-Jähriger Opfer zweier Diebinnen. Die beiden Frauen klingelten gegen 14 Uhr an der Wohnungstür des Mannes in der Friedrich-Ebert-Straße und baten um ein Glas Wasser. Während die eine Frau den Senior ablenkte, während sie das Wasser trank, begab sich die zweite Frau angeblich zur Toilette. Tatsächlich suchte sie jedoch das Wohnzimmer auf, wo sie Bargeld und Reisepass des Opfers mitgehen ließ. Anschließend verabschiedeten sie sich freundlich und verließen das Anwesen.

