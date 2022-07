Seniorin verliert Kontrolle über Auto und prallt in Wand

Bammental. Eine ältere Frau hat in Bammental die Kontrolle über ihren Wagen verloren und ist frontal in eine Mauer gekracht. Am frühen Montagmorgen fuhr die 87-Jährige nach Polizeiangaben in einen Kreisverkehr und verlor dabei aus unbekannten Gründen die Kontrolle über das Auto. Sie überfuhr die mittlere Verkehrsinsel, beschädigte zwei Verkehrszeichen und prallte anschließend frontal in eine gegenüberliegende Mauer. Die Seniorin erlitt Verletzungen, weshalb sie vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

