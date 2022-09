Seniorin in Ludwigshafen überfallen - 150 Euro Bargeld entwendet

Ludwigshafen. Zwei unbekannte Personen haben am Montag eine 86-Jährige in Ludwigshafen überfallen und ihre Handtasche gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, war die Seniorin gegen 14 Uhr zu Fuß in der Hochfeldstraße unterwegs. Als sie in die Buchenstraße abbog, wurde sie plötzlich von zwei unbekannten Personen angerempelt. Hierbei fiel die 86-Jährige zu Boden. Die beiden Täter entrissen im selben Moment die Handtasche mit 150 Euro Bargeld und flüchteten mit dem Geld. Die Frau wurde durch den Raub leicht verletzt. Mehrere Personen beobachteten die Situation von einer nahen Bushaltestelle aus. Die Polizei sucht nun nach diesen Personen. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Rufnummer 0621/963-2773 entgegen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1