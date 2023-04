Germersheim. Mehrere hundert Euro Bargeld hat ein dreister Dieb am Donnerstag einer Seniorin in Germersheim gestohlen. Nach Angaben der Polizei war die 78-Jährige um die Mittagszeit in einer Supermarktfiliale in der Mainzer Straße einkaufen. Als sie ihre Einkäufe an der Kasse bezahlen wollte stellte sie fest, dass ihre Geldbörse aus der im Einkaufswagen liegenden Handtasche entwendet wurde. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07274/9580 bei der Polizei zu melden.

