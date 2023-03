Seniorin in Bensheim vermisst - Polizeihubschrauber im Einsatz

Bensheim. Die Polizei in Bensheim sucht derzeit nach einer vermissten Seniorin. An der Suche ist auch ein Hubschrauber beteiligt. Wie die Beamten mitteilten, wird seit den frühen Morgenstunden des Freitags die 74-jährige Anneliese P. vermisst. Sie wurde zuletzt am Donnerstag, zwischen 16 Uhr und 17 Uhr, in der Bodelschwinghstraße gesehen.

Die Vermisste ist circa 1,68 Meter groß, schlank und hat schulterlange, blonde Haare. Über ihre Bekleidung ist derzeit nichts bekannt. Die 74-Jährige ist möglicherweise orientierungslos und zudem ist nicht ausgeschlossen, dass sie auf ärztliche Hilfe angewiesen ist. Hinweise an die Polizei unter 06252/7060 oder jede andere Polizeidienststelle