Seniorin aus Mannheim seit Montagmorgen vermisst

Mannheim. Die 82-jährige Waltraud S. aus der Mannheimer Gartenstadt wird seit Montagmorgen vermisst. Wie die Polizei mitteilt, wollte die Seniorin zur Mittagszeit die ebenfalls im Stadtteil Gartenstadt wohnende Familie besuchen. Dort kam sie jedoch bislang nicht an. Waltraud S. leidet am Anfangsstadium einer Demenzerkrankung und sieht nur noch schlecht. Zur Fortbewegung nutzt sie häufig die Straßenbahn.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Hinweise auf den aktuellen Aufenthaltsort gibt es nicht. Es ist jedoch davon auszugehen, dass sich die Vermisste vermutlich in Mannheim, insbesondere im Käfertaler Wald, aufhält. Nach ihr gefahndet nach Angaben der Polizei wird mit ausgebildeten "Mantrailer"-Hunden. In der Nacht war bereits ein Hubschrauber im Einsatz. Auch die Wasserwege sollen in Kooperation mit dem DLRG abgesucht werden.

Die Vermisste ist etwa 160 cm groß, etwa 50 kg schwer, hat eine hagere Statur und ein westeuropäisches Erscheinungsbild und hat weiße, schulterlange dünne Haare. Sie trägt vermutlich einen hellblauen Hut und eine beige Handtasche mit goldenem Verschluss, die aktuelle Bekleidung ist jedoch nicht bekannt.

Die vermisste 82-jährige Waltraud S. © Polizei

Personen, die Hinweise zum Aufenthaltsort der 82-Jährigen machen können oder Verdächtiges beobachteten haben, werden gebeten sich unter der Rufnummer 0621 1744444 an die Kriminalpolizei oder unter 110 an den Polizeinotruf zu wenden.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Seit Montagmorgen wird außerdem ein 89-Jähriger aus Leimen vermisst.