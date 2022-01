Senioren durchschauen betrügerische Anrufe von falschen Polizeibeamten

Schifferstadt. Mehrere Senioren haben am Mittwochnachmittag Anrufe von angeblichen Polizeibeamten erhalten. Wie die Polizei mitteilte, gaben die vermeintlichen Beamten an, dass ein naher Angehöriger der Angerufenen einen Verkehrsunfall verursacht habe. Nun müsse eine Kaution hinterlegt werden, sonst müsse der Angehörige in Untersuchungshaft. Die Senioren durchschauten das betrügerische Vorhaben und beendeten das Telefonat vorbildlich. Ziel und Zweck solcher Anrufe ist es, schnell das Gespräch in Richtung Bargeld und Wertgegenständen zu richten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1